Украина В Украине ажиотаж на подержанные электромобили - за год число таких авто удвоилось

2018-03-28 11:14 632

По состоянию на март 2018 года в Украине было зарегистрировано 6613 электромобилей, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель.

Как сообщили профильные СМИ со ссылкой на данные МВД, в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом.

Отмечается, что почти 56% - 1566 ед. - из общего количества электрических автомобилей, были зарегистрированы в Киеве. 1106 машин - в Одесской области, и 949 - в Харьковской. При этом, как говорится в документе, 81% электрокаров в Украине - это Nissan Leaf, из которых около 80% - подержанные.

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В то же время отмечается, что в Украине ощущается острая нехватка быстрых зарядных станций - их в десять раз меньше, чем обычных.

Напомним, в конце прошлого года общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4000 единиц.

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