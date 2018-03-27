Мир МИД начал оформлять загранпаспорта на выезде по всему миру

2018-03-27 16:30 610

 

Украинцам за границей будет легче получить новый загранпаспорт. Департамент консульской службы МИД запустил сервис выездного оформления документов.

Об этом сказано в сообщении службы на Facebook.

"В рамках мер, принимаемых украинской консульской службой для предоставления гражданам Украины за рубежом максимально удобных услуг, Министерством закуплено мобильное оборудование для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний", - говорится в сообщении.

Оборудование в ближайшее время будут доставлено в зарубежные дипломатические учреждения Украины, в частности в такие:

США - посольство Украины в США, генеральное консульство Украины в Нью-Йорке и Сан-Франциско;

Испания - посольство Украины в Королевстве Испания, генконсульство в Барселоне, консульство в Малаге;

Германия - посольство Украины в Федеративной Республике Германия, генконсульство в Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге;

Италия - посольство Украины в Италии, генконсульство в Неаполе и Милане;

Россия - посольство Украины в Российской Федерации, генконсульство в Санкт-Петербурге;

Польша - посольство Украины в Республике Польша, генконсульство в Кракове;

Молдова - посольство Украины в Республике Молдова, генконсульство в Бельцах;

Канада - посольство Украины в Канаде, генконсульство в Торонто;

Турция - посольство Украины в Турецкой Республике, генконсульство в Стамбуле;

Чехия - посольство Украины в Чешской Республике;

Израиль - посольство Украины в Государстве Израиль;

Великобритания - посольство Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Португалия - посольство Украины в Португальской Республике;

Франция - посольство Украины во Французской Республике;

ОАЭ - посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

МИД в сообщении напоминает, что продолжает работать над тем, чтобы украинский паспорт, который является одним из лучших по рейтингу паспортов мира, стал доступен украинцам в любой точке мира.

Еще по теме

Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД

2018-03-27 10:14 2236

В Украине больше не будут оформлять паспорта в форме книжечки

2018-03-21 21:30 2500

МИД Украины адекватно отреагировал на ультиматум Венгрии

2018-03-20 13:44 1600

В Кремле отреагировали на "Путина-отравителя" от британского МИДа

2018-03-17 13:30 4084

Еще новости в разделе "Мир"

В России подтвердили, что многие двери ТЦ "Зимней вишни" были заблокированы из-за безбилетников

2018-03-27 18:30 57

МИД начал оформлять загранпаспорта на выезде по всему миру

2018-03-27 16:30 610

Twitter запретил размещение любой рекламы криптовалют

2018-03-27 15:45 2576

В ФРГ решили держать Пучдемона под стражей до экстрадиции в Испанию

2018-03-27 14:43 670
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В России подтвердили, что многие двери ТЦ "Зимней вишни" были заблокированы из-за безбилетников 2018-03-27 18:30 57
МИД начал оформлять загранпаспорта на выезде по всему миру 2018-03-27 16:30 610
Twitter запретил размещение любой рекламы криптовалют 2018-03-27 15:45 2576
В ФРГ решили держать Пучдемона под стражей до экстрадиции в Испанию 2018-03-27 14:43 670

Лента

18:30 В России подтвердили, что многие двери ТЦ "Зимней вишни" были заблокированы из-за безбилетников
18:00 Без слухов: в Украине утверждены официальные правила выбора врача
17:30 Стало известно, как подорожала паска в Украине за год
17:00 Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Украины
16:30 МИД начал оформлять загранпаспорта на выезде по всему миру
15:45 Twitter запретил размещение любой рекламы криптовалют
фото 15:16 Акела промахнулся? Роналду впервые с 2016 не нанес ни одного удара по воротам
14:43 В ФРГ решили держать Пучдемона под стражей до экстрадиции в Испанию
14:15 Македония поддержала Лондон - высылает из страны российского дипломата
14:11 ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ «ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА» ИРИНА МИРОШНИК - ОБ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ