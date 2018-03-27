Политика Без слухов: в Украине утверждены официальные правила выбора врача

2018-03-27 18:00 408

 

Министерство здравоохранения Украины официально утвердило порядок выбора врача первичного звена.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, принятый порядок четко определяет правила, согласно которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей. Кроме того, они являются обязательными для всех медицинских учреждений по оказанию первичной медицинской помощи.

так, принятый порядок подчеркивает следующее:

Со 2 апреля украинцы могут свободно выбирать своего врача (терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для любого члена семьи), при условии что заведения, где они работают, присоединились к системе "Электронное здоровье";

На момент подписания декларации с выбранным врачом, пациент уведомляет государство через Национальную Службу Здравоохранения, что средства за его медобслуживание должны направляться именно в это медучреждение;

Декларация действует до тех пор, пока пациент не примет решение сменить врача;

Пациент имеет право выбирать врача в любом медучреждении, независимо от места прописки или проживания.

Как отметили в пресс-службе, медучреждения, которые уже подключились к электронной системе, обозначены наклейкой с надписью "Тут можно выбрать своего врача".

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