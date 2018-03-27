Спорт Сборная Украины добыла первую победу в 2018 году

2018-03-27 19:30 668

 

Сборная Украины по футболу переиграла команду Японии со счетом 2:1 в товарищеском матче.

Начало осталось за подопечными Андрея Шевченко, которые умело действовали вторым номером. Так, уже на 16-й минуте мяч едва не побывал в сетке ворот Японии: Артем Беседин простреливал с правого фланга, но мяч после отскока от Сакаи угодил в перекладину.

Но уже на 21-й минуте Украина вышла вперед. После затяжной атаки мяч попал к Ярославу Ракицкому, после чего тот ударом из-за пределов штрафной с помощью рикошета попал точно в цель.

На исходе получаса игры счет мог стать 2:0, однако Руслан Малиновский не сумел распорядиться хорошей передачей от Марлоса с правого фланга. Расплата наступила на 41-й минуте: после подачи со штрафного защитники сборной Украины оставили Макино одного на линии вратарской - тому оставалось только попасть в рамку ударом головой.

Переломить ход, в целом, равного матча Шевченко удалось после трех замен, когда на поле появились Виталий Буяльский, Николай Матвиенко и Александр Караваев. Именно последний и принес Украине победу после того, как проход Коноплянки слева в штрафную закончился передачей назад и направо, а подхвативший мяч защитник отправил сферу в левый нижний угол.

Япония предприняла попытки спастись от поражения и создала сопернику неприятные минуты в концовке поединка, однако Украина сумела выстоять и добыть победу.

Украина - Япония 2:1

Голы: Ракицкий, 21, Караваев, 69 - Макино, 41

Украина: Пятов — Бутко (Караваев, 63), Ордец, Ракицкий, Соболь (Матвиенко, 63) — Малиновский (Буяльский, 63), Степаненко — Марлос (Петряк, 89), Зинченко (Ротань, 79), Коноплянка (Цыганков, 79) — Беседин

Япония: Кавасима — Г. Сакаи, Макино, Уэда, Нагатомо — Ямагути, Хасебе (Мисао, 80) — Хонда (Кубо, 65), Сибасаки (Накадзима, 80), Харагути (Усами, 88) — Сугимото (Кобаяси, 56)

Предупреждены: Харагути, Уэда - Степаненко, Соболь

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