Политика Генсек НАТО: Мы высылаем дипломатов также из-за Крыма и Донбасса

2018-03-27 20:00 608

 

Сегодняшние действия НАТО относительно России являются частью более широкого комплекса мероприятий, в том числе в ответ на противоправную аннексию Крыма, эскалацию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия недооценила единство Альянса", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Россию есть за что наказать.

"Что спровоцировало это? Это было применение отравляющего вещества в Солсбери. Но это является частью общего более широкого реагирования со стороны членов НАТО в ответ на неприемлемое и опасное поведение России. Мы видели незаконную аннексию Крыма. Мы видели дестабилизацию в восточной Украине. Мы видим кибератаки. Мы видим, что Россия много инвестиций направляет на современное военное оборудование и технику, и готова использовать силу против соседей", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что все эти действия России привели к тому, что НАТО адаптируется и укрепляет свой потенциал.

Ранее сегодня сообщалось, что НАТО высылает семь дипломатов из российской миссии. Столтенберг отметил, что Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредства РФ при НАТО на десять человек - до 20-ти (ранее из было 30 человек, - ред.)

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