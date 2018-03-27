Украина В Раде предлагают наказывать за спам штрафами

2018-03-27 21:00 440

 

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму".

Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. Его авторы - депутаты Борислав Береза, Константин Усов и Леонид Емец.

Согласно документу, спам обозначает спам как "электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения рекламного, коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя умышленно отправляются на его адрес электронной почты, абонентский номер, или конечное оборудование абонента и/или от получения которых потребитель не может отказаться…".

"Целью законопроекта является внедрение механизма защиты абонента телекоммуникационных услуг от несанкционированных электронных, текстовых и/или мультимедийных сообщений, с последующим использованием их контактных данных и возможностью использования этой информации в мошеннических целях", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы рассылка без предварительного согласия адресатов, которая привела к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, наказывалась штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат или ограничением свободы до трех лет.

Операторам и провайдерам также предлагается запретить передавать данные третьим лицам, не связанным с телекоммуникационными услугами.

Кроме того, законопроект предусматривает, что лица, которые осуществляют рассылки сообщений, должны в течение трех месяцев после вступления закона в силу, сообщить потребителям о подписке на их рассылки. При этом такое сообщение должно содержать механизм отказа от рассылки через гиперссылку и/или обратное сообщение отправителю со словом "Стоп".

Напомним, в 2016 году Киберполиция отчиталась о ликвидации спам-сети Mumblehard, которая администрировали из России.

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