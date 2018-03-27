Политика В Украину не впустят выдворенных из Британии россиян

2018-03-27 22:00 329

 

Россиянам, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, запретили въезд в Украину.

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 23 гражданам России, которые были выдворены из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери", - сказано в нем.

По словам главы СБУ Василия Грицака, их деятельность является "дерзким издевательством" над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами.

Грицак также подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Всего 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.

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