Политика В Раде хотят запретить приносить оружие в банки, на вокзалы и почты

2018-03-28 12:41 454

Парламент планирует расширить перечень объектов, куда будет запрещено приходить с оружием. 

Как заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфиреукраинского телеканала, на данный момент принят закон, запрещающий проносить оружие в помещения госструктур, однако этот перечень планируют расширять.

"Например, на почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено собственно для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов", - заявила Луценко.

Также она сообщила, что сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

"Ходят парни с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно ли открыть - открываю им все шухляды и тумбочки, они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому нужно относиться очень спокойно", - подчеркнула Луценко.

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