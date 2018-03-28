Украина фото Джамала родила сына, ребенку дали гордое имя Эмир-Рахман

2018-03-28 10:13 2446

Украинская певица и победительница европейского песенного конкурса Джамала во вторник, 27 марта, родила первенца.

Радостную новость 34-летняя певица сообщила на личной странице в Instagram, однако фото малыша предпочла пока не обнародовать. Может оно и правильно, семейное счастье с публичностью плохо уживается.

А вот необычное имя мальчика звезда все же раскрыла.

"Наш маленький принц Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018", - указала артистка, приложив к посту свое фото до родов.

Ранее певица заявляла, что в декрет уходить не планирует и продолжит, в частности, тренерскую деятельность в телешоу "Голос страны".

Напомним, в апреле 2017-го года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Сеит-Бекир младше певицы на восемь лет. Крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя. Парень является довольно известным активистом, защищающим права крымских татар.