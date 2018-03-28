Украина У Луценко заявили, что найденная под Житомиром военная техника не является военной

2018-03-28 12:15 565

В прокуратуре решили, что обнаруженная правоохранителями в Житомирской области военная техника не является боевой. 

"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц – демилитаризованная, из которых 93 – автомобили и тягачи, 98 – прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 – БРДМ", – сообщил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко.

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Тем не менее, по его данным вся техника находится под арестом, а по факту происшествия открыто уголовное дело.

"На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов", – отметил Рябенко.

Так, следствие установило, что около трети техники, 72 единицы, были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам. У указанного в уже найденных договорах владельца техники изъяты документы по купле-продаже.

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