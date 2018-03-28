Курьезы фото В экспресс-посылке из Китая киевские таможенники нашли две сотни бриллиантов

2018-03-28 10:39 733

Сотрудники таможенного поста "Специализированный" в Киеве в экспресс-посылке с китайскими документами обнаружили 205 бриллиантов. 

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Несвойственное для документов вложение, таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", – сообщили в Госфискальной службе Украины в Киеве.

Согласно экспресс-тесту выявленные камни являются бриллиантами, их стоимость, чистоту и качество огранки установят эксперты-геммологи.

На данный момент продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

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