Мир Во Франции с 2019 года детей обяжут получать образование с трех лет

2018-03-28 11:40 621

Новый и прогрессивный президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с сентября 2019 года в республике все дети от трех лет будут обязаны посещать детские сады.

Такое заявление французский лидер сделал на конференции, посвященной дошкольному образованию.

Как сообщает Le Monde, настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста.

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По официальным данным, в 2015-2016 учебном году в детсадах учились около 98%, но была существенная разница по регионам. Так, в Париже дошкольное образование получали около 93% детей, на Корсике – 87%, а на заморских территориях – всего 70%.

Макрон отметил, что нововведение поможет исправить эту "неприемлемую разницу".

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