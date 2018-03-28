Политика После ЧП в Кемерово в Украине началась масштабная проверка ТРЦ, школ и детсадов

2018-03-28 13:16 497

Сегодня на заседании Кабмина Украины премьер Владимир Гройсман дал поручение МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти провести масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

По его словам, некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Гройсман.

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Также Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.

Напомним, по официальным данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибли 64 человека, более сорока из них - дети. Данных о пропавших без вести в данный момент нет. Неофициально число погибших намного больше, очевидцы говорят, что порядка 70 человек на момент ЧП находилось только в двух залах кинотеатра.

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