Мир Из-за сообщения о пожаре в Кемерово Следком РФ завел уголовное дело на украинца

2018-03-28 15:16 878

Следком России открыл уголовное производство в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, который заявил, что во время пожара в российском Кемерово погибли около 300 человек.

"По результатам проведенной проверки следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию", – говорится в сообщении Следкома РФ.

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Российское следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. Также сообщается, что в ближайшее время пранкера объявят в розыск.

В комментарии российским СМИ Вольнов заявил, что цифра в 300 погибших была взята, учитывая анализ количества мест в кинозалах.

В то же время в эфире ОbozTV пранкер заявил, что распространил информацию о 300 погибших, чтобы заставить граждан России задуматься над тем, как их страна ведет себя в отношении Украины.

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"Моей целью было дать широкому кругу гражданам РФ почувствовать то, что я и вся Украина чувствуем 4-й год. Я признаю это. Можно назвать меня какими-нибудь страшными словами, но это так", – заявил Вольнов.