Украина Тариф на газ не будет повышаться до первого июня - 2 месяца платим по 6,95 грн за куб

2018-03-28 14:14 301

Правительственные чиновники приняли волевое решение временно отложить повышение тарифов. Цена голубого топлива для населения до начала лета останется прежней. Далее скорее всего цена газа вырастет примерно до 11-12 грн за кубометр. Напомним, в апреле 2016 года устанавливая единый тариф 6,95 грн вместо "зимних" 7,1 грн и "летних" 3,6 грн, премьер Гройсман уверял, что больше никаких подорожаний газа не будет.

Кабмин Гройсмана продлил на 2 месяца - до 1 июня 2018 года - действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Соответствующее решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства 28 марта.

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Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

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Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

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