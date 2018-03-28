Украина В Минобороны уточнили, когда завершится АТО

2018-03-28 16:30 692

Как только президент Петр Порошенко подпишет указ о завершении АТО на Донбассе – операция сразу прекратится. До тех пор она будет продолжаться.

Антитеррористическая операция на востоке Украины завершится сразу после подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Об этом сегодня, 28 марта, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил.

"На данный момент антитеррористическая операция будет идти пока что параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа о завершении антитеррористической операции. Пока такого указа нет. Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев", - сообщил он.

Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса (Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).