Украина В Минобороны уточнили, когда завершится АТО

2018-03-28 16:30 692

 

Как только президент Петр Порошенко подпишет указ о завершении АТО на Донбассе – операция сразу прекратится. До тех пор она будет продолжаться.

Антитеррористическая операция на востоке Украины завершится сразу после подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Об этом сегодня, 28 марта, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил.

"На данный момент антитеррористическая операция будет идти пока что параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа о завершении антитеррористической операции. Пока такого указа нет. Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев", - сообщил он.

Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса (Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

Еще по теме

В Киеве укрепляли мир между религиями

2018-03-18 11:30 3093

видео Глава Центра освобождения пленных попался на контрабанде оружия

2018-03-09 08:41 2859

В Генштабе заявили, что не будут переформатировать АТО

2018-03-06 17:30 3353

Принят закон о штрафах за въезд в аннексированный Крым и на Донбасс - что, когда и как изменится

2018-02-27 11:42 2351

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

2018-03-28 20:00 426

Снова подорожание: когда вырастут цены на ж/д билеты

2018-03-28 18:30 562

Киевлян предупредили о масштабных перебоях с водой

2018-03-28 17:30 610

Трагедия в Кемерово: Гройсман инициировал масштабную проверку в Украине

2018-03-28 17:00 572
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху 2018-03-28 20:00 426
Снова подорожание: когда вырастут цены на ж/д билеты 2018-03-28 18:30 562
Киевлян предупредили о масштабных перебоях с водой 2018-03-28 17:30 610
Трагедия в Кемерово: Гройсман инициировал масштабную проверку в Украине 2018-03-28 17:00 572

Лента

20:00 Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху
19:30 ЕС обвинил Украину в нарушении Соглашения об ассоциации
19:00 Родные погибших во время пожара в Кемерово заговорили о теракте
18:30 Снова подорожание: когда вырастут цены на ж/д билеты
18:00 ЕС представил план повышения мобильности войск в Европе
17:30 Киевлян предупредили о масштабных перебоях с водой
17:00 Трагедия в Кемерово: Гройсман инициировал масштабную проверку в Украине
16:30 В Минобороны уточнили, когда завершится АТО
15:45 Как выбрать своего семейного врача и можно ли его потом заменить
15:16 Из-за сообщения о пожаре в Кемерово Следком РФ завел уголовное дело на украинца