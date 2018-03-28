Украина Трагедия в Кемерово: Гройсман инициировал масштабную проверку в Украине

2018-03-28 17:00 572

 

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии в российском Кемерово и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, 28 марта.

«Мы знаем, насколько это ужасная боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить соболезнования всем родным и близким», – заявил он.

Гройсман напомнил о похожей трагедии в детском лагере «Виктория» в Одессе, которая произошла 16 сентября 2017 года.

Поэтому премьер дал поручение соответствующим органам провести проверку мест большого скопления людей на предмет безопасности.

«Сегодня мы даем от правительства поручение Министеррству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с местными органами власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов, всех тех мест, где находятся люди», – сказал он.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детские игровые площадки. Следственный комитет РФ рассматривает две версии случившегося: короткое замыкание и применение открытого огня.

Позже задержанные руководители и сотрудники российского торгового центра в Кемерово заявили, что причиной трагедии мог быть поджог.

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