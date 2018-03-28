Украина Киевлян предупредили о масштабных перебоях с водой

2018-03-28 17:30 610

В пятницу и субботу в некоторых районах Киева частично ограничат водоснабжение.

Об этом предупредили в «АК» Киевводоканал», сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Так с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 года водоснабжение частично ограничат из-за отключения насосной водопроводной станции «Крутогорная» для замены аварийной запорной арматуры.

Во время отключения снизится надежность водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума — 1,0-2,0 атм.) в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районе столицы.

В жилом массиве «Нивки» ожидается ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки.