Мир ЕС представил план повышения мобильности войск в Европе

2018-03-28 18:00 541

 

В среду Европейский Союз представил план по повышению военной мобильности в Европе, который позволит военной технике и персоналу передвигаться быстрее в случае военных конфликтов.

Об этом сообщает Reuters.

В НАТО считают чрезвычайно важным преодоление физических, процедурных и нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности, особенно на фоне возможного конфликта с РФ. Речь идет о нехватке специальных разрешений для переброски войск США или даже о слишком узких и слабых мостов для тяжелой техники.

"Способствуя военной мобильность в пределах ЕС, мы можем быть более эффективными в предотвращении кризисов, более эффективными в развертывании наших миссий и быстрее реагировать на вызовы", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя так называемый План действий по военной мобильности.

Теперь план будет представлен правительствам ЕС и Европейскому парламенту для обсуждения.

По итогам прошлогодней пилотной программы по выявлению слабых мест вдоль североморских и балтийских маршрутов, где Россия регулярно проводит военные учения, в следующем году Европейская комиссия определит лучшие маршруты по всей Европе для прохождения военного транспорта.

Комиссия также рассмотрит вопрос о совершенствовании инфраструктуры и проведет оценку затрат, оптимизации таможенных процедур для провоза боеприпасов и опасных грузов и будет искать пути лучшего сотрудничества между агентствами ЕС.

Этот план является испытанием как для восстановленных усилий Европейского Союза по координации действий в военных вопросах, так и для лучшего сотрудничества с НАТО, которое имеет собственные стандарты мостов военного назначения, дорог, тоннелей и аэродромов.

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