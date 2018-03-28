Украина Снова подорожание: когда вырастут цены на ж/д билеты

2018-03-28 18:30 562

Стало известно, будут ли в ближайшее время повышать цены на железнодорожные билеты

Как сообщили в Мининфраструктуры, приказ ведомства о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12% с 1 апреля, а также с 1 октября все еще находится на согласовании в ряде органов.

Напомним, инициатива по повышению тарифов принадлежит «Укрзализныце».

Индексацию тарифов хотят провести во всех категориях поездов и вагонов. Исключение составляет только вагоны первого класса поездов Интерсити +, которые курсируют по Украине. Железнодорожники жаловались, что в последний раз индексация тарифов проводилась в октябре 2014 года, с того момента индекс потребительских цен составил 192,2%, а индекс цен производителей промышленной продукции — 206,3%.

Отметим, «Укрзализныця» систематически повышает тарифы. В последний раз о повышении тарифов говорили в январе этого года.

«Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двухразового повышения на 10% каждое. Два раза по 10%», — заявлял и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Напомним, в начале марта украинцев ужаснул один из вагонов поезда «Укрзализныци», который следовал в Измаил. В частности, украинцев неприятно удивил уголь в местах для багажа, деревянные окна с щелями в палец, грязный туалет.

Эксперты Украинского института будущего заявляли, что Украина может недополучить значительную сумму денег вследствие непродуманного соглашения с американской компанией General Electric.

И. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов отмечал, что к концу первого квартала 2018 в поездах может появится питание.

Также сообщалось, что в «Укрзализныце» рассматривают возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах, но только за счет включения этой услуги в стоимость билета.