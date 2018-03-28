Мир Родные погибших во время пожара в Кемерово заговорили о теракте

2018-03-28 19:00 664

В России сегодня хоронили первых жертв страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово в минувшее воскресенье. По официальным данным, в огне погибли 59 человек, большинство из них —дети, 41 ребенок. Но жертв может быть больше. По данным российского следкома, без вести пропали 67 человек. По данным штаба родственников погибших, их может быть не менее 85 человек. Все они оказались запертыми в кинотеатре ТРЦ.

Почему призошла трагедия, кто виноват и каково реальное количество жертв? Вопросов пока больше, чем ответов. По официальным версиям, причиной пожара стали замыкание электрики или «применение открытого огня».

РАЗНЫЕ ВЕРСИИ

По делу о пожаре арестовали управляющую ТРЦ Надежду Судденок и охранника Сергея Антюшина, которого обвиняют в том, что он не включил систему оповещения. Обоим грозит до десяти лет тюрьмы за «причинение смерти по неосторожности» и нарушение требований пожарной безопасности. Как уверяет Артюшин, сигнализация ранее была неисправна, а 19 марта он писал рапорт об этом руководству ТРЦ. Техдиректор Георгий Соболев заявил на суде , что ТРЦ был в запущенном состоянии. «Помещение большое, персонала мало», — сказал он. Представитель обвинения заявил, что Соболев знал о неисправности системы оповещения, но ничего не сделал для устранения неполадок, — техдиректор это отрицает.

По версии Судденок, ТРЦ могли поджечь подростки, которые до этого не раз там хулиганили. «Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы», — заявила управляющая. Якобы одна из сотрудниц услышала хлопок и увидела столб огня над «поролоновой кучей» в детской батутной комнате.

Она заявила, что двери кинозалов не запирались специально: «У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность».

Однако у родных жертв пожара другая версия. По информации «Газеты Кемерово», две погибшие женщины перед смертью успели сообщить близким, что их заперли в кинотеатре и двери не открываются. Возможно, двери могли запереть, чтобы не проходили безбилетники.

ХОТЯТ ПРАВДЫ

Кемеровцы тем временем выходят на митинги и требуют отставки местной власти и оглашения реальной информации о том, сколько человек погибло в пожаре. Некоторые уверены, что это был теракт. Об этом, к примеру, заявил кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. «Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи», — вспоминал мужчина в интервью Би-би-си. Востриков утверждает, что своими глазами видел «горы обожженных тел». Он считает, что официальные данные о числе погибших сильно занижены. В следкоме это опровергают.