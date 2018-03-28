Политика ЕС обвинил Украину в нарушении Соглашения об ассоциации

2018-03-28 19:30 493

Украинские власти не выполнили своего обещания касательно отмены нормы о подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, тем самым отойдя от европейских устремлений украинцев.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

"Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", - добавил Хан.

По его словам, это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации).

Хан, в сферу ответственности которого входит Украина, напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами".

"Представители гражданского общества не являются государственными чиновниками. Дополнительное и неприемлемое обязательства (о декларировании для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией", - считает он.

Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации. За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная Рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", - подытожил Хан.