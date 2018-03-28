Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

После долгой зимы в Украине наконец начинает теплеть.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, будет тепло и сухо.
Так, Страстная неделя в Украине будет теплой, ночные заморозки отступят. Во время длинных пасхальных выходных дневная температура в стране будет колебаться от +13° до +22°.
В субботу, 7 апреля, по всей Украине без осадков. Ночью температура +1°…+8°, днем – от +13°…+17°, а в западных областях ожидается до 19 градусов тепла.
На Пасху, 8 апреля, в стране будет сухо. Днем по Украине температура +14°…+18°, а жителям западных областей обещают летние +20°…+22°.
9 апреля погода практически не изменится. Ночью по Украине +5°…+8°, днем – от +15°…+22°, осадков также не ожидается.