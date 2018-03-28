Украина В Украине средняя заработная плата подходит к 300 долларам - Госстат

2018-03-28 20:30 734

В феврале 2018 года средняя зарплата в Украине выросла на 1,5%, достигнув 7 828 гривен или немногим менее 300 долларов по нынешнему курсу. В сравнении с февралем 2017 в гривневом выражении она увеличилась на 26,1%.

Об этом сообщает Госстат.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7 828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года - Прим.Ред.) — на 26,1%", - говорится в опубликованном сообщении.

Реальные заработные платы в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года, по официальным данным, выросли на 0,6%, а относительно февраля 2017 года — 10,5%.

В тоже время стоит отметить, что прирост с июня 2017 года не такой большой. В этот месяц зарплата достигла 7 360 гривен.