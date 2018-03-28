Политика Пожар в Кемерово: В РФ заочно арестовали украинского пранкера за слухи

2018-03-28 21:00 749

 

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать украинского пранкера Евгения Вольнова.

Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, выбрав по Кувикову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она.

По ее словам, срок ареста пранкера составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Кроме того, согласно постановлению следователя в РФ, пранкер объявлен в международный розыск.

Его заочно обвиняют по ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Наказание за этим обвинением предусматривает штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов прошел массовый стихийный митинг, на котором жители города требовали отставки властей.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура в России.

В следственном комитете России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.

СК обратился в суд с требованием о заочном аресте украинского пранкера Евгения Вольнова, которого обвиняют в распространении информации о "сотнях погибших" во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании заочного ареста по Кувикову Никите Андреевичу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ", - сказала Царева.

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