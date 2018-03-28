Мир Главные подозреваемые по факту пожара в Кемерово рассказали о своей вине

2018-03-28 20:00 707

 

Управляющая сгоревшего в российском Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, подозреваемая по делу о пожаре, не считает себя виновной. "Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала", - сказала она и добавила, что "на проверках неисправностей не было".

Аналогичное заявление сделал и охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара. "Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе", - цитируют РИА Новости Антюшина. Он добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.

Вообще же по делам о пожаре в Кемерово были задержаны и допрошены пять человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Пожар в ТРЦ в Кемерово, жертвами которого стали десятки детей, всколыхнул киевлян. В соцсетях киевляне объявили флешмоб. "Предлагаю и нам самим проверить все торговые центры, снять на видео и выложить в фейсбук, где какие проблемы, открыты ли все двери, есть ли планы эвакуации, противопожарная сигнализация и т. д.", — написала пользователь Татьяна Лупова. Напомним, в Кемерово была отключена сигнализация, оповещающая о задымлении, были закрыты эвакуационные выходы, и люди хаотично пытались спастись сами.

Совладелец ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский тоже подробно рассказал, как срабатывает система безопасности в ТРЦ. "Весь ТРЦ оборудован современной спринклерной системой пожаротушения (как только появляется огонь — срабатывают датчики и его заливает водой). Весь ТРЦ оборудован противопожарными шторами и воротами, которые разделяют его на отсеки и локализуют возможный пожар".

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