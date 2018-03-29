Политика Порошенко подписал указ о годовом сотрудничестве Украины с НАТО

2018-03-29 12:14 192

Президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2018 год.

"Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Программа определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия по достижению этих целей.

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