Украина 30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы

2018-03-29 11:13 660

Завтра во многих районах столицы будет почти на сутки отключена вода. Как сообщили в Киевводоканале,  с 10.00 30 марта по 7  утра 31 марта 2018 года в Киеве частично ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции.

Это самое масштабное отключение от централизованного водоснабжения в истории столицы. Водоснабжение ограничат из-за отключения насосной водопроводной станции Крутогорная для выполнения работ по замене аварийного запорной арматуры Д = 800 м.

Список районов, где временно будет отключено водоснабжение:

Голосеевский район

  • район Голосеево – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
  • проспект Науки – Стратегическое шоссе и смежных улице.

Святошинский район

  • Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

  • жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
  • жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
  • жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Киев) – полностью;
  • группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) – полностью.

Воды не будет на верхних этажах высоток:

Голосеевский район

  • жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 – полностью;
  • многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
  • район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район

  • жилой массив Никольская Борщаговка – полностью;
  • жилой массив Южная Борщаговка – полностью;
  • жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
  • район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

  • район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

  • жилой массив Нивки – полностью.

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