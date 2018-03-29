30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы

2018-03-29 11:13 660

Завтра во многих районах столицы будет почти на сутки отключена вода. Как сообщили в Киевводоканале, с 10.00 30 марта по 7 утра 31 марта 2018 года в Киеве частично ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции.

Это самое масштабное отключение от централизованного водоснабжения в истории столицы. Водоснабжение ограничат из-за отключения насосной водопроводной станции Крутогорная для выполнения работ по замене аварийного запорной арматуры Д = 800 м.