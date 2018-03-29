Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: потепление до +11°C и дожди с мокрым снегом

2018-03-29 10:12 629

Сегодня, 29 марта, на востоке и западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха днем поднимется до +11°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в западных областях будет теплее, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +5°C до +10°C.

На востоке также ожидается выпадение осадков в виде дождя со снегом, дневная температура воздуха будет держаться на отметке от +1°C до +7°C. В центральной части страны будет без осадков, температура воздуха - от +3°C до +7°C.

В северных областях без осадков, температура воздуха днем от 0°C до +4°C. На юге ожидается солнечная теплая погода, днем столбики термометра покажут 7-11 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня днем температура будет от +2°C до +4°C. Ночью похолодает, столбики термометров опустят до -3°C.