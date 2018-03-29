Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: потепление до +11°C и дожди с мокрым снегом

2018-03-29 10:12 629

Сегодня, 29 марта, на востоке и западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха днем поднимется до +11°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в западных областях будет теплее, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +5°C до +10°C.

На востоке также ожидается выпадение осадков в виде дождя со снегом, дневная температура воздуха будет держаться на отметке от +1°C до +7°C. В центральной части страны будет без осадков, температура воздуха - от +3°C до +7°C.

В северных областях без осадков, температура воздуха днем от 0°C до +4°C. На юге ожидается солнечная теплая погода, днем столбики термометра покажут 7-11 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня днем температура будет от +2°C до +4°C. Ночью похолодает, столбики термометров опустят до -3°C.

Еще по теме

30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы

2018-03-29 11:13 660

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-03-29 10:41 368699

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

2018-03-28 22:00 1858

Трагедия в Кемерово: Гройсман инициировал масштабную проверку в Украине

2018-03-28 17:00 1412

Еще новости в разделе "Украина"

Жити по-новому: В Украине появилось больше тысячи легальных миллионеров

2018-03-29 12:43 81

30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы

2018-03-29 11:13 660

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-03-29 10:41 368699

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: потепление до +11°C и дожди с мокрым снегом

2018-03-29 10:12 629
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Жити по-новому: В Украине появилось больше тысячи легальных миллионеров 2018-03-29 12:43 81
30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы 2018-03-29 11:13 660
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-03-29 10:41 368699
КАРТА Прогноз погоды на сегодня: потепление до +11°C и дожди с мокрым снегом 2018-03-29 10:12 629

Лента

12:43 Жити по-новому: В Украине появилось больше тысячи легальных миллионеров
12:21 В курятине «от Косюка» обнаружили вещества, способные вызывать рак
12:14 Порошенко подписал указ о годовом сотрудничестве Украины с НАТО
12:02 Информационная война против Алексея Савченко – месть бывшего руководства области
11:42 Госдеп США потребовал от Кремля признания в отравлении экс-разведчика Скрипаля
11:13 30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
КАРТА 10:12 Прогноз погоды на сегодня: потепление до +11°C и дожди с мокрым снегом
09:44 «Наша Ряба» продолжает поставлять в ВСУ курятину ненадлежащего качества
КАРТА 09:40 Пасхальное перемирие: Завтра на Донбассе стартует очередной режим прекращения огня