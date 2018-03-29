Курьезы фото Снижение солнечной активности поставило крест на проектах полетов на Марс

2018-03-30 21:31 548

Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться намного более серьезным, нежели считалось ранее. Причиной стало снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

Ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности. В ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц.

Каких технологий для покорения красной планеты из фильма Ридли Скотта «Марсианин» у человечества нет:

Руководитель лётными операциями NASA Роберт Фрост уверен, что взгляд создателей фильма на двадцать лет вперёд очень оптимистичен, и почти всё, что мы видим на экране, ещё находится на ранних стадиях разработки.

Защита от радиации

Один из самых важных вопросов, которые предстоит решить для полёта человека на Марс, это защита от радиации. В фильме «Марсианин» об этом нет упоминаний, не объясняется, какой механизм использует команда для защиты от излучения. Возможно, они используют новые материалы или медицинские техники, но на данный момент на Земле нет подобных решений. 

Корабль «Гермес»

Космический корабль, на котором астронавты курсируют между Землёй и Марсом, во многом похож на МКС. Мы видим подобные солнечные панели и куполы. Но в нём есть то, что пока мы не можем построить: в центре — вращающийся тор, который создаёт искусственную гравитацию для улучшения состояния экипажа и снижения воздействия невесомости на организм. Роберт Фрост пишет, что при создании такого механизма нужно продумать, как сделать возможным постоянный доступ экипажа, как заставить тор двигаться плавно. Уровень этой технологии — третий или четвертый.

«Гермес» использует ионные двигатели. «У нас есть ограниченный опыт работы с ними, но в очень маленьких масштабах. Увеличить их не так легко, много проблем предстоит решить». 

Инопланетный вездеход

Слева на фотографии — существующие прототипы роверов NASA. Справа — машина, которую использовали в фильме. Они не сильно различаются, но вариант в «Марсианине» — более продвинутый. Существующие сейчас роверы пока не проверены в подходящих условиях. Для обогрева в ровере главный герой использует РИТЭГ. Насколько это безопасно — рассказывается в этой статье.

Скафандр

В вакууме или близко к нему тело человека стремится расширяться, и скафандр должен это давление нейтрализовать. «Я не знаю, что делает этот скафандр из фильма. Я понимаю, что он обеспечивает давление, потому что в фильме показано, как оно снижается. Но он не выглядит создающим давление. Это какое-то высокотехнологичное вуду. У нас нет такой технологии», - уверен Фрост. 

Еще по теме

Путин анонсировал полеты на Марс в 2019 году

2018-03-15 19:30 2863

Илон Маск призвал колонизировать Марс на случай Третьей мировой войны

2018-03-12 19:30 2978

NASA показало панорамную съемку Марса

2018-02-04 13:30 4094

видео Что обнаружил марсоход Curiosity за пять лет работы на красной планете

2018-02-02 20:30 10652

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото В Киеве открывается первый в стране отель для эротических фантазий и ролевых игр

2018-03-30 22:12 611

фото Снижение солнечной активности поставило крест на проектах полетов на Марс

2018-03-30 21:31 548

фото В экспресс-посылке из Китая киевские таможенники нашли две сотни бриллиантов

2018-03-28 10:39 2487

фото "Трамвай не удержался и отомстил героям парковки", - реакция Сети на курьезное ДТП в Киеве

2018-03-26 11:14 3392
Все статьи раздела "Курьезы"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото В Киеве открывается первый в стране отель для эротических фантазий и ролевых игр 2018-03-30 22:12 611
фото Снижение солнечной активности поставило крест на проектах полетов на Марс 2018-03-30 21:31 548
фото В экспресс-посылке из Китая киевские таможенники нашли две сотни бриллиантов 2018-03-28 10:39 2487
фото "Трамвай не удержался и отомстил героям парковки", - реакция Сети на курьезное ДТП в Киеве 2018-03-26 11:14 3392

Лента

23:07 Почему люди чувствуют себя уставшими после сна - как избежать стресса
фото 22:12 В Киеве открывается первый в стране отель для эротических фантазий и ролевых игр
фото 21:31 Снижение солнечной активности поставило крест на проектах полетов на Марс
фото 20:33 На крышу телекомпании в Лондоне поставили 84 мужчин, которые хотят покончить собой
19:30 Трамп начал экономить - США отказались финансировать ООН в прежнем объеме
18:29 Для оптимизации из Укроборонпрома уволят каждого второго сотрудника
18:02 Всеукраинский аграрный совет поймали на краже денег аграриев, которые те собирали на протесты
17:31 ПДД для всех: Лидера Ромы Наингголана лишили прав за пьянство за рулем
фото 16:28 В США представили новое поколение Mercedes-AMG - сенсорный руль и 510 лошадиных сил
15:46 Стало известно, почему Канада отказалась отменять визы для украинцев