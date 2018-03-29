Детали В курятине «от Косюка» обнаружили вещества, способные вызывать рак

2018-03-29 12:21 312

В курятине ТМ «Наша Ряба», которую производит холдинг «Мироновский хлебопродукт» олигарха Юрия Косюка, были обнаружены вещества, способные вызывать рак и другие смертельные заболевания.

Журналист издания провел собственное расследование, а также обратился в лабораторию, где исследования курятины провели на профессиональном уровне.

«Я решил самостоятельно проверить доступными мне методами один из самых распространенных продуктов питания – курятину. Во-первых, это, наверное, самое доступное мясо на рынке. Во-вторых, его едят практически все (в отличие, скажем, от свинины). В-третьих, чаще всего сообщения об отравлениях были связаны именно с курятиной. Я изучил список украинских производителей и торговых марок курятины, и отправился по магазинам. К сожалению, оказалось, что курицу далеко не всех основных производителей легко найти в Киеве. Потому для эксперимента мне пришлось довольствоваться филе ТМ «Наша ряба», «Гавриловские цыплята» и «Чебатурочка». Впрочем, под этими марками суммарно производится почти 80% украинской курятины», – пояснил Григорий Антонов.

Он отметил, что сперва попытался провести самостоятельное исследования мяса, которое дало совсем н утешительные результаты для «Нашей Рябы» производства МХП Юрия Косюка.

«По-хорошему, самостоятельно можно проверить продукты на радиоактивность, наличие антибиотиков и нитратов. (последнее к мясу не относится). Дозиметр показал, что все три тестовых образца имеют допустимый уровень радиоактивности. Однако на этом хорошие новости закончились. Тест-анализатор на антибиотики после 3-часовой инкубации выдал однозначный результат: внушительное превышение нормы в курятине ТМ «Наша Ряба», – говорит активист.

Далее журналист отправил вызвавшую подозрения курятину «от Косюка» в лабораторию на допобследование, которое подтвердило и даже усугубило его выводы.

«Действительно, в мясе оказались антибиотики, причем, в количестве, очень серьезно превышающем норму: 0,9 ед/мл при норме 0,01 ед/мл (почти в 100 раз!). Мало того – исследование показало, что в продукции МХП в 20 раз превышает норму так называемая бактериальная обсемененность, то есть, зараженность бактериями. Показатель КМАФАнМ (число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) при норме в 2*10 (5) КОЕ/г (колониеобразующих единиц на грамм продукта) у «Нашей Рябы» составили 4*10 (6) КОЕ/г», – сообщил Григорий.

По его словам, не лучше дела у «Нашей Рябы» оказались и с физико-химическими показателями. В результате в целом курятина Косюка оказалась смертельно опасным.

«Кислотное и перекисное число гораздо выше допустимой нормы, далеко за нормативами ГОСТа. Так, при норме перекисного числа для охлажденной курицы в 0,01 йода, здесь оно составило 0,5% йода, оказавшись превышенным в 50 раз. Кислотное число составило 5 мг KOH* при максимально допустимой норме 1 мг KOH. Выводы делайте сами, но не забывайте, что некачественное, испорченное мясо может привести не только к разовому расстройству желудка, но и к куда более серьезным последствиям. А если говорить о таких концентрациях опасных веществ, какие были обнаружены в «Нашей Рябе» Косюка, то последствия могут быть вплоть до рака и смертельных заболеваний. Берегите себя!» – призвал журналист.

Справка:

* – Метод основан на обработке жира смесью уксусной кислоты и хлороформа раствором йодистого калия и титровании свободного йода раствором серноватисто-кислого натрия. Потому результат выдается в % йода.

** – Кислотное число выражают в миллиграммах гидроокиси калия (KOH), израсходованного на нейтрализацию свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира.