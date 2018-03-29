Политика Трамп начал экономить - США отказались финансировать ООН в прежнем объеме

2018-03-30 19:30 481

США больше не будут финансировать ООН в прежнем объеме, которое составляло около трети всего бюджета организации.

"Миротворчество – это общая ответственность. Каждый должен вносить свой вклад, и всем необходимо прилагать к этому больше усилий", – заявила постоянный представитель Вашингтона в ООН Никки Хейли.

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В этом году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН в размере 7,3 млрд долларов. При этом Хейли заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%.

Также отмечается, что Китай, который занимает второе место по величине взносов, обеспечивает 10% бюджета ООН.

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Хейли пообещала, что США будут работать над "справедливым и разумным" сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.