Спорт ПДД для всех: Лидера Ромы Наингголана лишили прав за пьянство за рулем

2018-03-30 17:31 661

Звездный полузащитник экс-соперника Шахтера по Лиге чемпионов итальянской Ромы Раджа Наингголан наказан за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает Football Italia, бельгийский хавбек лишился водительских прав на месяц и будет вынужден выплатить штраф в размере 1600 евро.

Инцидент с участием Наингголана произошел после матча с Грецией (1:1) в прошлом году. Полиция задержала футболиста вместе с его другом на арендованной машине, когда они направлялись в ночной клуб.

В начале этого года полузащитник был отстранен от матчей сборной Бельгии за курение и употребление алкогольных напитков.

В текущем сезоне Наингголан провел 32 поединка в составе Ромы, отличившись тремя голами и восемью ассистами.

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