фото-видео фото В США представили новое поколение Mercedes-AMG - сенсорный руль и 510 лошадиных сил

2018-03-30 16:28 249

В Нью-Йорке был представлен обновленный автомобиль Mercedes-AMG C63. Обновенный "мерин" отличается от предшественника новым рулевым колесом с сенсорными панелями, а также увеличенными патрубками выпускной системы.

Салон Mercedes-AMG C63 укомплектован виртуальной приборной панелью и медиасистемой 10.25-дюймовым дисплеем.

Автомобиль оснастили 4.0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 476 л.с. и 650 Нм. При этом модификация C63 S имеет отдачу агрегата 510 лошадиных сил и 700 Нм.

Седан является заднеприводным. До сотни 510-сильное купе разгоняется всего за 3,8 секунды, а версия с мотором мощностью 476 л.с. - за 4,2 секунды.