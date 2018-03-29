Политика Савченко во время суда обратилась к Путину

2018-03-29 16:53 712

Народный депутат Надежда Савченко во время заседания Апелляционного суда Киева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - заявила политик перед началом судебного заседания.

Также она отметила, что требует открытого суда над собой.

"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыт!" - призвала нардеп.