Народный депутат Надежда Савченко во время заседания Апелляционного суда Киева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.
"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - заявила политик перед началом судебного заседания.
Также она отметила, что требует открытого суда над собой.
"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыт!" - призвала нардеп.