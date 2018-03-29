Политика Савченко во время суда обратилась к Путину

2018-03-29 16:53 712

 

Народный депутат Надежда Савченко во время заседания Апелляционного суда Киева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - заявила политик перед началом судебного заседания.

Также она отметила, что требует открытого суда над собой.

"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыт!" - призвала нардеп.

Еще по теме

Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды

2018-03-29 17:54 403

Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот

2018-03-29 17:35 340

Россияне отреагировали на задержание Украиной ихнего судна

2018-03-29 16:30 451

Информационная война против Алексея Савченко – месть бывшего руководства области

2018-03-29 12:02 661

Еще новости в разделе "Политика"

Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды

2018-03-29 17:54 403

Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот

2018-03-29 17:35 340

Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово

2018-03-29 17:31 402

Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением

2018-03-29 17:18 400
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды 2018-03-29 17:54 403
Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот 2018-03-29 17:35 340
Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово 2018-03-29 17:31 402
Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением 2018-03-29 17:18 400

Лента

17:54 Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды
17:48 Польша готовит новую миграционную политику
17:40 Состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается – медики
17:35 Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот
17:31 Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово
17:27 Шевченко заявил о желании возглавить футбольный клуб
17:18 Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением
16:59 Врачи по новым договорам: что включили в их обязанности
16:55 В Госпогранслужбе заявили об использовании боевиками лазерного оружия
16:53 Савченко во время суда обратилась к Путину