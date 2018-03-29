Украина В Госпогранслужбе заявили об использовании боевиками лазерного оружия

2018-03-29 16:55 499

 

Представители незаконных вооруженных формирований использовали на Донбассе лазерное оружие. Соответствующее собщение было обнаодовано на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несколько дней назад один из пограничников во время несения службы в пункте пропуска "Марьинка" вел наблюдение через оптический прибор и был ослеплен лучом со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров", - сообщили в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, пострадавший пограничник госпитализирован. О произошедшем сообщили в Вооруженные силы и представителям международных и правозащитных организаций.

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Украина

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