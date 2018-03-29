Украина Врачи по новым договорам: что включили в их обязанности

2018-03-29 16:59 439

 

Министерство здравоохранения Украины обнародовало приказ об утверждении порядка оказания первичной медицинской помощи.

"МедОбоз" решил разобраться в документе и выяснить, что же будет входить в обязанности врача первичной медицинской помощи.

Итак, согласно документу, в обязанности врача, с которым вы подписали договор, будет входить:

Организация обеспечения пациентов медицинскими услугами, в том числе диагностическими исследованиями (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерение веса, роста, окружности талии, быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты);

Предоставление отдельных услуг по первичной медицинской помощи по месту жительства пациента либо посредством средств телекоммуникации;

Проведение диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

Динамическое наблюдение, диагностика и лечение пациентов с хроническими заболеваниями;

Предоставление в пределах ПМП неотложной медицинской помощи в случае расстройства физического или психического здоровья пациентам, если такое расстройство случилось во время визита пациента к врачу и если пациент не требует экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациентов к узкопрофильным специалистам;

Взаимодействие с врачами вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с целью своевременного диагностирования и оказания помощи пациенту;

Проведение профилактических мероприятий для пациентов, имеющих факторы риска развития отдельных заболеваний;

Проведение профилактических мероприятий, в том числе: вакцинации, подготовки и отправки сообщений об инфекционном заболевании, пищевом или остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку, эпидемиологических обследований единичных случаев инфекционных болезней;

Предоставление консультаций, направленных на профилактику или устранение вредных привычек;

Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью;

Наблюдения за здоровым младенцем;

Предоставление некоторых услуг паллиативной медпомощи (оценка состояния и степени боли пациента, назначение лекарств и пр.) или направление на получение паллиативной помощи, выходящей за пределы его компетенции;

Назначение медикаментов, в том числе и рецептурных;

Ведение первичной учетной документации, оформление справок, листков нетрудоспособности и направлений для прохождения медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о смерти.

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