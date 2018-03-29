Политика Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением

2018-03-29 17:18 403

 

Лидеры стран "нормандской четверки" приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников и намерены в ближайшее время рассмотреть пути скорейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Украины, Германии, Франции и России, опубликованном на официальном сайте главы украинского государства Петра Порошенко.

"Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ. На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех", - говорится в заявлении.

Еще по теме

КАРТА Пасхальное перемирие: Завтра на Донбассе стартует очередной режим прекращения огня

2018-03-29 09:40 1569

"За этим стоят россияне": Трамп сделал четкое заявление по отравлению Скрипаля

2018-03-15 21:30 3306

В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье

2018-03-12 20:00 2671

Крушение Boeing 777 на Донбассе: названы имена главных подозреваемых

2018-03-12 19:10 3069

Еще новости в разделе "Политика"

Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды

2018-03-29 17:54 403

Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот

2018-03-29 17:35 340

Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово

2018-03-29 17:31 402

Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением

2018-03-29 17:18 403
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды 2018-03-29 17:54 403
Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот 2018-03-29 17:35 340
Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово 2018-03-29 17:31 402
Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением 2018-03-29 17:18 403

Лента

17:54 Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды
17:48 Польша готовит новую миграционную политику
17:40 Состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается – медики
17:35 Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот
17:31 Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово
17:27 Шевченко заявил о желании возглавить футбольный клуб
17:18 Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением
16:59 Врачи по новым договорам: что включили в их обязанности
16:55 В Госпогранслужбе заявили об использовании боевиками лазерного оружия
16:53 Савченко во время суда обратилась к Путину