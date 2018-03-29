Политика Перемирие на Донбассе: "Нормандская четверка" выступила с заявлением

2018-03-29 17:18 403

Лидеры стран "нормандской четверки" приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников и намерены в ближайшее время рассмотреть пути скорейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Украины, Германии, Франции и России, опубликованном на официальном сайте главы украинского государства Петра Порошенко.

"Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ. На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех", - говорится в заявлении.