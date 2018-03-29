Спорт Шевченко заявил о желании возглавить футбольный клуб

2018-03-29 17:27 430

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в будущем хотел бы возглавить один из клубов.

"Сборная Украины? Я сосредоточен на ней. Однако, мне хотелось бы попробовать себя в роли клубного тренера, интересно работать с игроками каждый день, — цитирует Шевченко football.ua. - Стиль игры? Мне нравиться играть с быстрыми переходами, прессингом и контролем мяча. Должно пройти не мало времени, чтобы люди вспоминали меня не только как футболиста, но и тренера.У меня большие амбиции, хочется поучаствовать в большом проекте".

Напомним, что в последнем матче подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Японии (2:1). Поединок был отмечен россыпью юбилеев, не только 100-м выходом Руслана Ротаня на поле. Круглые цифры после встречи с японцами получились у Андрея Пятова (80 матчей), Евгения Коноплянки (70), Ярослава Ракицкого (50), Богдана Бутко (30), Александра Караваева (10) и Руслана Малиновского (10).

Этот победа стала для Украины 50-й в спаррингах (из 112), а первый гол, который дальним ударом забил Ярослав Ракицкий, -- 150-м в товарищеских матчах. В наши ворота, к слову, влетел 120-й мяч в товарищеских матчах. В них мы набрали 180 очков.