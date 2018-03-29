Политика Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово

2018-03-29 17:31 402

 

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, начался в межэтажном пространстве, где проходил силовой кабель.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты первого этапа пожарно-технической экспертизы, рассказал РБК источник в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отмечается, что очаг термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами.

Информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС РФ. Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

​"Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра", – сказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В общей сложности проводится 26 экспертиз.

Согласно другой предварительной версии в детской комнате ТЦ загорелся поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Также называлась версия о поджоге.

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