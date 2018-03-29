Не поджог: названа причина смертельного пожара в Кемерово

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, начался в межэтажном пространстве, где проходил силовой кабель.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты первого этапа пожарно-технической экспертизы, рассказал РБК источник в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Отмечается, что очаг термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами.
Информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС РФ. Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.
"Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра", – сказал собеседник издания.
По его словам, в настоящее время на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В общей сложности проводится 26 экспертиз.
Согласно другой предварительной версии в детской комнате ТЦ загорелся поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Также называлась версия о поджоге.