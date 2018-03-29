Политика Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот

2018-03-29 17:35 334

 

Депутат в Апелляционном суде прокомментировала обвинения в подготовке государственного переворота.


Подозреваемая в подготовке терактов и захвате государственной власти народный депутат Надежда Савченко заявляет, что она и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан не могли совершить государственный переворот.

Об этом Савченко сказала на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей. Савченко прокомментировала обвинения в подготовке государственного переворота: «Давайте будем смотреть, что государство - это исключительно Банковая (где расположена Администрация президента Украины ), Кабмин, Верховная Рада, и это все органы и институты, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, то есть все районные, областные, городские суды, райотделы, отделы СБУ, все мэрии - это все государство». «Два человека - Рубан и Савченко, и даже еще там четыре «забрендированных» свидетеля, которых прокуратура пытается мне инкриминировать, никак не могли захватить все государственные органы всей государственной власти по всей Украине», - добавила Савченко.

«Мне очень жаль, что украинская власть, пришедшая ценой жизней Небесной сотни, ценой воли народного восстания и Майдана, не захотела утвердить право людей на устранение каждой преступной власти», - подчеркнула она. 

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

 

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