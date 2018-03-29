Мир Состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается – медики

2018-03-29 17:40 354

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, отравленный в английском Солсбери в начале марта, все еще находится в критическом, но стабильном состоянии.

Состояние дочери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлии больше не критическое и быстро улучшается. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков.

Экс-шпион все еще в критическом, но стабильном состоянии.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран отозвали из РФ своих послов для консультаций

НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.