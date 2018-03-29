Детали 22 апреля в Национальной оперетте покажут комическую оперу-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты» В.-А. Моцарта

2018-03-29 21:27 572

Сюжет оперы-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты» от Национальной оперетты в смелой и достаточно неожиданной форме раскрывает извечные закулисные темы и тайны. Две капризные, взбалмошные Примадонны требуют личных преференций и больших гонораров от Директора театра, а тот, угрожая отменить спектакль, призывает всех думать лишь только о Высоком Искусстве…

В основу либретто легли две одноактные оперы-зингшпиль В.-А. Моцарта: «Директор театра» и «Бастьен и Бастьенна».

Напомним, что «Бастьен и Бастьенна» была написана Моцартом, когда ему было всего 12 лет. На большой сцене ее впервые поставили лишь через сто лет спустя - после смерти композитора в 1890 году в Берлине.

В свою очередь, опера-зингшпиль «Директор театра» была написана по заказу императора Иосифа II для музыкального соревнования между его любимцами – Антонио Сальери и В.А.Моцартом.

В структуре немецкой комической оперы зингшпиль обычно чередуются вокальные арии и разговорные диалоги. А в постановке «Театр в кармане, или Все роли заняты» от молодого режиссера Максима Булгакова чередуются и сами две комические оперы Моцарта.

О своей работе начинающий перспективный режиссер говорит так: «Мне хотелось, перефразируя Шекспира, показать, что театр – это весь мир, а актеры в нем - люди. То есть это представление о Театре и его людях, об их слабостях и силе».

Причудливо и увлекательно здесь предстают лирические герои, поднимая актуальные вопросы влияния власти и денег на чувства и поступки людей.

- Если чувствуется фальшь в словах, то правду нужно искать в действиях, – убежден режиссер и балетмейстер спектакля Максим Булгаков.

Еще в октябре, побывав на предпремьерном показе, известный театральный критик, писатель, профессор, з. д. искусств Украины Василий Неволов отмечает:

- Треба мати неабияку сміливість, щоб взяти на себе тягар розв’язання стількох творчих завдань, і створення лібрето на основі пізнаваних ситуацій цих двох невибагливих одноактівок, і винахідливе вигадування свого режисерського «макраме», яке б надало цьому простенькому сюжету іронійно-мудрого відстороненого вигляду, і привабливої сценічної форми - та запропонувати ще й таке цікаве балетмейстерське доповнення до режисерських знахідок і благородних «моцартівських» намірів.

Кстати, спектакль идет не в главном зале, а в уютном камерном фойе Театра, где зрители сидят за столиками с бокалом шампанского и конфетами, наблюдая за действом на расстоянии вытянутой руки. Другими словами, становясь непосредственными участниками происходящего.

Из первых уст

Один из постоянных зрителей Национальной оперетты Павел Коньков после просмотра спектакля на своей странице в Фейсбук написал так:

- З великим задоволенням подивився прем'єрну виставу «Театр в кишені, або Всі ролі зайняті». Постановка молодого режисера Максима Булгакова - своєрідне попурі, лірична комедія, поставлена за мотивами таких відомих шедеврів В. А. Моцарта як «Директор театру» та «Бастьєн і Бастьєнна». Таке явище, як театр, по суті, нічим не відрізняється від будь-якої установи або приватної компанії. І там, і в театрі все будується за принципом підпорядкованості... А ось успіх будь-якого театрального коллектива повною мірою залежить від того, як втілюється ця «підпорядкованість». Якщо Керівник, як дорогоцінну колекцію збирає трупу театру, якщо цінує кожного працівника, а працівник театру - відчуваючи до себе таке ставлення - готовий беззавітно служити професії, такому театру успіх забезпечений!! Можливо, тут ми побачимо себе як в дзеркалі. Нехай і в жанрі зінгшпіля!

Музыка В.-А. Моцарта. Режиссер и балетмейстер – Максим Булгаков.

Фото: Анатолий Федорцив, Милана Шидловская

Когда: 22 апреля. Начало в 15:00

Продолжительность спектакля: 90 минут (1 действие)

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Билеты можно заказать по тел.: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассе Театра или на сайте: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-teatr-u-kisheni-abo-vsi-roli-zajnyati-4/