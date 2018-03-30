Политика Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета

2018-03-30 08:41 794

Печерский райсуд Киева продлил на два месяца арест соратнику депортированного в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериону Дангадзе.

Дангадзе будет находиться под стражей до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что прокуроры утверждают, что Дангадзе якобы по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к беглому бизнесмену времен Виктора Януковича Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили, за это он якобы обещал выполнить бизнес-интересы Курченко.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования. Глава ГПУ сообщил, что Саакашвили получил от Курченко "два транша".