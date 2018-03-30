Политика Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета

2018-03-30 08:41 794

Печерский райсуд Киева продлил на два месяца арест соратнику депортированного в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериону Дангадзе. 

Дангадзе будет находиться под стражей до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что прокуроры утверждают, что Дангадзе якобы по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к беглому бизнесмену времен Виктора Януковича Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили, за это он якобы обещал выполнить бизнес-интересы Курченко.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования. Глава ГПУ сообщил, что Саакашвили получил от Курченко "два транша".

Еще по теме

Суд арестовал счета "Электрум пеймент систем" в УкрГазбанке

2018-03-29 20:30 1386

Савченко во время суда обратилась к Путину

2018-03-29 18:30 2296

Россияне отреагировали на задержание Украиной их судна

2018-03-29 16:30 1548

Стала известна дата суда по делу о подготовке госпереворота Савченко

2018-03-29 09:11 1308

Еще новости в разделе "Политика"

КАРТА Пасхальное перемирие: На Донбассе стартовал режим прекращения огня

2018-03-30 10:11 1923

Трамп нашел способ спасти от тюрьмы Пола Манафорта и экс-советника Флинна

2018-03-30 09:10 580

Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета

2018-03-30 08:41 794

фото Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды

2018-03-29 22:00 3360
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

КАРТА Пасхальное перемирие: На Донбассе стартовал режим прекращения огня 2018-03-30 10:11 1923
Трамп нашел способ спасти от тюрьмы Пола Манафорта и экс-советника Флинна 2018-03-30 09:10 580
Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета 2018-03-30 08:41 794
фото Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды 2018-03-29 22:00 3360

Лента

12:13 Tesla срочно отзывает электромобили Model S из-за коррозии
КАРТА 11:44 Сегодня в Украине снова дожди местами с мокрым снегом, но потеплеет +13°C
11:12 Мобильные операторы сегодня запустили связь 4G - в каких городах уже есть покрытие
10:43 Финансового гения и мошенника Сергея Мавроди похоронят за госсчет
КАРТА 10:11 Пасхальное перемирие: На Донбассе стартовал режим прекращения огня
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Трамп нашел способ спасти от тюрьмы Пола Манафорта и экс-советника Флинна
08:41 Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета
08:09 30 марта в Киеве не будет воды - самое масштабное отключение в истории столицы
фото 22:00 Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды