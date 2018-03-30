Мир Финансового гения и мошенника Сергея Мавроди похоронят за госсчет

2018-03-30 10:43 535

За телом основателя пирамиды МММ, финансового гения и мошенника, облапошившего порядка 15 миллионов доверчивых граждан, Сергея Мавроди до сих пор никто не обращался в морг.

По российским законам, тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за это время никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.

ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА УМЕР СЕРГЕЙ МАВРОДИ - СОЗДАТЕЛЬ «МММ» И ЗЛОЙ ГЕНИЙ

Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.

Напомним, Сергей Мавроди скончался 26 марта в Московской Боткинской больнице. Его нашли на автобусной остановке. Основатель МММ жаловался на острую боль в сердце, был слаб и не мог самостоятельно передвигаться.