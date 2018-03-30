Политика "Сами изолировали себя" - США спокойно отреагировали на высылку дипломатов из РФ

2018-03-30 12:45 769

Российские власти дали два дня на полное освобождение здания генконсульства США в Санкт-Петербурге.

"Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ .

Кроме этого, объявленные персоной нонграта 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля.

Власти США в ответ заявили, что предвидели неадекватное решение Москвы о высылке дипломатов. В Госдепе считают, что "Россия решила изолировать себя и дальше".Этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

"Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России в Соединенном Королевстве", – говорится в заявлении Белого дома.

Также в заявлении утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы. "США разберутся с этим", – добавили в Белом доме.