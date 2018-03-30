Украина КАРТА Сегодня в Украине снова дожди местами с мокрым снегом, но потеплеет +13°C

2018-03-30 11:44 306

Сегодня, 30 марта, на севере и западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом, в остальных регионах без осадков. Максимальная температура воздуха днем +13°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра страны, в западных областях пройдут дожди со снегом, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +7°C до 13 градусов выше нуля.

На севере также пройдут осадки в виде дождя со снегом, дневная температура воздуха будет держаться на отметке от +3 до +7 градусов. В центральной части страны будет без осадков, температура воздуха от +4°C до +10°C.

На востоке ожидается облачная погода без осадков, максимальная температура воздуха днем +9°C. На юге ожидается солнечная теплая погода, днем столбики термометра покажут +9°C...+12°C.

В Киеве пройдут дожди с мокрым снегом, температура днем +5°C°C...+7, ночью опять похолодает до -1°C.

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