Мир Дональд Трамп впервые заговорил о полном выводе войск из Сирии

2018-03-30 14:42 523

Президент Дональд Трамп заговорил о полном выводе войск из Сирии. Он заявил, что США могут уйти из страны после разгрома террористической группировки "Исламское государство", сообщает CNN.

"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы вернемся в свою страну, в которой хотим быть", – сказал он.

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Трамп также подчеркнул, что "Исламское государство" потеряет 100% занятой ею территории.

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