Политика Генсек ООН заявил, что сегодня нет способа помешать холодной войне США и России

2018-03-30 14:15 535

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что необходимо восстановить предупреждающие механизмы эпохи холодной войны, так как состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает прошедшую эпоху. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста о высылке российских дипломатов, говорится на сайте ООН.

"Во времена холодной войны в мире были две супердержавы, которые обладали полным контролем в соответствующих частях света. Сегодня существует еще несколько относительно независимых сторон, которые играют важную роль в конфликтах", - сказал он.

По словам генсека, еще одной особенностью нынешней ситуации является отсутствие механизмов по предотвращению эскалации напряженности в тех случаях, когда возникают такие инциденты.

"Эти механизмы были ликвидированы, поскольку люди думали, что холодная война осталась позади, и в этих мерах предосторожности больше нет необходимости", - подчеркнул Гутерреш.

По мнению главы ООН, настало время восстановить механизмы, которые гарантировали бы эффективное общение и обеспечивали возможность предотвратить эскалацию.

Напоминаем, 26 марта США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. После этого аналогичные меры предприняли еще около 30 стран мира.