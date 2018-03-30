Украина Мобильные операторы сегодня запустили связь 4G - в каких городах уже есть покрытие

2018-03-30 11:12 540

Сегодня два украинских мобильных оператора запустили связь 4G в крупнейших городах страны. Об этом говорится на страницах компаний lifecell и Vodafone в Facebook.

На странице lifecell говорится, что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к нему, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.

Судя по карте, покрытие 4G пока точечное. Новый стандарт запущен в ряде крупнейших городов: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

Компания Vodafone на своей странице в Facebook сообщила, что Киев, Львов и Харьков уже с 4G. Остальные крупные города обещают подключить уже сегодня.

Стоит отметить, что это пока точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.

На новость уже отрегировал президент Петр Порошенко, поздравив украинцев на своей странице в Facebook.

"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G", - написал Порошенко.